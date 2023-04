Champions League, Napoli-Milan: un difensore rossonero a rischio per il ritorno

Vigilia di Champions League. Il Napoli continua la preparazione in vista della sfida di ritorno dei quarti di finale che si terrà al Diego Armando Maradona. Gli azzurri dovranno rimontare il risultato di svantaggio dell’andata, terminata 1-0 a favore della squadra di casa.

Qualche dubbio per Spalletti nei titolari viste le assenze forzate di Kim e Anguissa, entrambi squalificati. Probabile chance per Juan Jesus in difesa, mentre a centrocampo il tecnico ragiona sull’utilizzo di Ndombelé o la possibile mossa a sorpresa Elmas. Osimhen, invece, ha recuperato al 100% e sarà titolare in attacco.

Thiaw a rischio per Napoli-Milan

Thiaw Milan

Pioli, invece, dovrà valutare Giroud, assente a Bologna per un problema al tendine di Achille rimediato proprio contro il Napoli. Il francese ha svolto l’abituale allenamento a Milanello, ma il tecnico valuterà fino alla fine se farlo scendere in campo o meno, al suo posto potrebbe giocare Rebic, in crescita contro i rossoblù e più avanti nelle gerarchie rispetto a Origi.

Situazione diversa per Thiaw, che lavora a parte: il tedesco ha rimediato una contrattura nell’ultima partita di campionato, per questo potrebbe dare forfait per la partenza prevista oggi pomeriggio in direzione Napoli.