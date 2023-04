Bover: “Kvara o Leao? Il georgiano è tre gradini avanti! Prendo il rossonero per una pubblicità”

Dopo l’uscita del suo primo libro “Scommettere in modo responsabile“, abbiamo avuto una lunga chiacchierata con il giovane tipster Francesco Bover che ci ha raccontato tanti aspetti del suo lavoro e sulla creazione del suo libro. Dalla gestione del bankroll ai modi in cui affrontare e sconfiggere la ludopatia.

Un’iniezione di informazioni molto interessanti che servono sicuramente a prepararsi ad affrontare le tante difficoltà che si incontrano nel mondo delle scommesse e grazie al suo libro si può addirittura affrontare questo tema provando a ricavarne dei guadagni.

Oltre al tema betting che si può ampiamente esplorare tra le righe del suo libro, con Bover siamo arrivati a parlare del dualismo più eccitante di questa Serie A, quello che vede protagonisti Kvaratskhelia e Leao con il tipster che non ha avuto dubbi esprimendo la sua preferenza:

Secondo me all’inizio della stagione era giusto scegliere il portoghese, ad oggi però non posso che dirti Kvara, più determinante, più continuo nelle partite. Leao non ha la stoffa del campione, ma il talento senza la continuità trova il tempo che trova. Il georgiano dall’altra parte pensa sempre a come fare meglio, completamente opposto l’atteggiamento del rossonero. Se io fossi un brand mi farei sponsorizzare da Leao ma se parliamo di campo per me non esiste proprio paragone, Kvara è due tre gradini sopra Leao.