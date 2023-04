Verso Napoli Milan, un altro recupero: si è allenato e sarà titolare

Napoli Milan si avvicina: la sfida più importante della storia degli azzurri sarà decisiva e sarà giocata fi fronte al proprio pubblico che, da ieri, è tornato a ruggire al ‘Maradona‘. Stefano Pioli ha tenuto a riposo tutti i titolari che hanno giocato all’andata per evitare qualsiasi rischio infortunio.

Una mossa simile è stata messa in atto anhe da Luciano Spalletti che ha tenuto a riposo Rrahmani, Mario Rui, Zielinski e Kvaratskhelia dei calciatori che avevano giocato mercoledì scorso a San Siro.

Milan Kjaer Infortunio

Kjaer recupera e sarà titolare in Napoli Milan

Per il Milan arrivano buone notizie dall’infermeria in vista della sfida di Napoli. Assente nella trasferta di Bologna, Simon Kjaer nella oggi si è regolarmente allenato con il gruppo rossonero. Il difensore danese sarà a disposizione di Stefano Pioli.

Per la sfida di martedì, Stefano Pioli schiererà lo stessi undici titolare che ha già giocato contro il Napoli all’adata. Ci sarà Maignan in porta, con Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez in difesa; centrocampo con Tonali e Krunic, e alle spalle di Giroud ci sarà il trio composto da Bennacer, Brahim Diaz e Leao.