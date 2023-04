Milan-Napoli, venti tifosi azzurri bloccati a San Siro. Altri 4 Daspo dopo la gara di Champions

Due giorni dopo la sfida di Champions tra il Milan ed il Napoli, è arrivato il primo bilancio da parte della questura milanese. Stando alle informazioni diffuse dalla Polizia di stato di Milano, sono stati emessi 4 DASPO a tifosi rossoneri e circa venti tifosi napoletani invece sono stati bloccati all’ingresso del settore ospiti di San Siro perché sprovvisti di biglietto valido per l’accesso.

I tifosi bloccati a San Siro

Per quanto riguarda la tifoseria azzurra coinvolta, si tratta di un gruppo di supporters partenopei che avevano provato ad entrare allo stadio senza il biglietto. Oltre a questa disavventura per alcuni tifosi, c’è stato anche un sequestro di uno striscione dal contenuto “ingiurioso“, nonostante sia stato invece consentito ai milanisti l’esposizione di striscioni poco eleganti in Curva Sud.

I tifosi milanisti puniti con DASPO invece, la Questura di Milano ha reso noto che durante le attività di filtraggio e prefiltraggio allo stadio, alcuni tifosi rossoneri sono stati sorpresi in possesso di fumogeni, altri ancora a scavalcare ed un ultimo ha colpito uno steward con un pugno. Decisione dura nei loro confronti dato che tutti sono stati sottoposti a Daspo.