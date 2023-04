Via Raffaele Stasi 40/46 Na: cosa significa lo striscione della Curva Sud contro Napoli

Nel corso della partita tra Milan e Napoli valevole per la gara d’andata dei quarti di Champions League, è stato esposto un particolare striscione da parte della Curva Sud nei confronti dei napoletani.

Lo striscione esposto recita questa frase: “Via Raffaele Stasi 40/46 Na“. In tanti si stanno chiedendo cosa significa questa particolare scritta che si riferisce in maniera piuttosto diretta ai cittadini napoletani.

Cosa significa Via Raffaele Stasi 40/46

I più attenti avranno notato lo striscione dei tifosi del Milan con la scritta “Via Raffaele 40/46”, per chi non lo sapesse si tratta di una via di Napoli, in particolare nel quartiere del Vomero. In Via Raffaele 40/46 c’è il negozio “Acqua e Sapone“, nome non casuale considerando il razzismo che c’è nei confronti dei napoletani.

Un modo “elegante” per invitare i tifosi partenopei ad utilizzare acqua e sapone dato che uno dei cori più noti contro la tifoseria napoletana fa proprio riferimento alla mancata pulizia. Brutto dunque il significato dello striscione esposto dalla Curva Sud che in maniera del tutto inedita attacca comunque Napoli ed i napoletani.