Il Napoli si avvicina sempre più al sogno chiamato Scudetto. Con la vittoria strappata sul campo del Lecce, trasferta che si è rivelata comunque non proprio agevolissima per gli uomini di Luciano Spalletti, scendono a dodici i punti utili per la certezza matematica della vittoria del campionato, in attesa ovviamente di Lazio-Juventus.

Intanto, gli azzurri ma soprattutto i tifosi si godono i tre punti ottenuti in Salento, mentre sale l’attesa anche l’andata dei quarti di finale della Champions League che si disputerà mercoledì alle ore 21:00 contro il Milan.

Lo sfottò di Peppe Iodice a Totti fa impazzire i tifosi

In queste ore, sta divenendo virale il siparietto social pubblicato dal comico napoletano Peppe Iodice, presente al concerto di Eros Ramazzotti andato in scena ieri sera a Roma.

Tra i vari volti noti presenti, c’era anche l’ex capitano e dirigente della Roma, Francesco Totti, in compagnia della sua compagna Noemi Bocchi. Iodice, così come si nota nella storia condivisa sul suo profilo Instagram ufficiale, ha ‘pizzicato’ Totti con un “Francesco, la capolista se ne va!”.

Sfottò che l’ex giallorosso ha accettato con una risata, scatenando anche la reazione divertita di Gigi D’Alessio, anche lui presente al concerto di Eros Ramazzotti e tifosissimo del Napoli.

Di seguito, il video di quello che è successo: