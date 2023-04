Simeone titolare contro il Lecce? Una statistica lo premia

Giovanni Simeone sarà titolare in Lecce Napoli di questa sera? L’attaccante argentino ha sosituito l’infortunato Oismhen nella partita contro il Milan ma non è riuscito ad incidere. La sua prestazione non è stata sufficiente contro i rossoneri e per la partita del ‘Via del Mare‘ la sua presenza è in dubbio.

Simeone e Raspadori si giocano il posto da titolare per Lecce Napoli. Luciano Spalletti ancora non potrà contare sulla furia del suo bomber nigeriano e sta scegliendo la soluzione migliore per tornare alla vittoria.

Giovanni Simeone Napoli

Simeone show contro le neopromosse

La presenza di Simeone contro il Lecce non è da escludere, chiaramente. Spalletti può scegliere di affidarsi alla staffetta tra l’ex Verona e Giacomo Raspadori, che è sembrato in grande spolvero contro il Milan.

Opta, però, riporta una statistica molto importante che riguarda Giovanni Simeone. L’attaccante argentino ha segnato 6 gol nelle ultime 6 partite di Serie A contro squadre neopromosse, dopo aver messo a segno un totale di sette reti in tutte le precedenti 27 partite di massimo campionato contro avversarie provenienti dalla Serie B.