Rinnovo Di Lorenzo, quando firma il contratto? Parla l’agente

Giovanni Di Lorenzo è diventato il leader indiscusso del Napoli di Luciano Spalletti. Il nuovo capitano degli azzurri è diventato fondamentale per tutto il gruppo sin dal primo giorno della stagione. La sua esperienza e le sue caratteristiche lo hanno portato anche ad essere titolare inamovibile e insostituibile, come spesso ricordato da Luciano Spalletti.

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo sarà ancora al Napoli, probabilmente fino alla fine della carriera. Attualmente ha il contratto in scadenza nel 2026 ma il suo contratto presto potrebbe essere rinnovato.

Il rinnovo di Di Lorenzo con il Napoli sembra imminenente, anche se al momento non è arrivato ancora alcun annuncio né c’è l’accordo per le firme. Il suo agente, Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del futuro del capitano azzurro.

Rinnovo Di Lorenzo? Con De Laurentiis sono sono d’accordo a fermarci nel parlare di rinnovo e di altro. Adesso, però, c’è solo bisogno di stare vicino alla squadra. Per il momento è d’obbligo non parlare adesso di nulla, non ci penso proprio ora al suo rinnovon. A fine stagione, dopo gli obiettivi raggiunti, se ne parlerà.