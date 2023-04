I tifosi del Napoli sono in protesta con la società e con la Questura per l’impossibilità di portare allo Stadio Maradona striscioni e bandiere durante le partite. Contro il Milan si è toccato il picco delle polemiche, con i gruppi organizzati del tifo partenopeo che non hanno intonato cori per la maggior parte della partita, oltre a qualche coro di protesta contro Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli oggi ha emanato un comunicato in cui ha ribadito la possibilità di esposizione di striscioni e di bandiere nei settori del ‘Maradona‘, purché autorizzati precedentemente.

Striscione Tifosi Napoli

Striscioni al Maradona: da novembre sono iniziati i problemi

Il giornalista di ‘Repubblica‘, Marco Azzi, attraversi il proprio profilo Twitter ha estrapolato dalla situazione che si è venuta a creare una domanda che non ha ancora ricevuto una risposta definitiva e ufficiale e che potrebbe risolvere ogni dubbio.