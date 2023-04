Donadoni su Napoli-Milan: “Nessuno vorrà farlo domani!”, poi il commento su Kvaratskhelia

Napoli e Milan sono pronte a vivere un mese di aprile intenso, in cui si affronteranno tre volte tra campionato e Champions League. La doppia sfida valevole per i quarti di finale della massima competizione europea presenta ovviamente la posta in palio maggiore: la semifinale di Champions, un traguardo che gli azzurri non hanno mai raggiunto nella loro storia.

Per esperienza a livello europeo, indubbiamente, non c’è storia tra le due squadre, ma il Napoli vive un momento di grande forma e presenta una rosa di alto livello.

Il pensiero di Donadoni su Napoli-Milan

In merito a queste tre gare tra Napoli e Milan è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport l’ex allenatore azzurro e calciatore rossonero Roberto Donadoni.

Di seguito un estratto delle sue parole in merito alla Champions League:

La Champions è un’altra storia, ma fino a un certo punto. Se una delle due uscirà vincitrice dalla partita di domani, potrà contare su un pieno di convinzione incredibile in vista della doppia sfida di Champions. Nessuno vorrà perdere questo Napoli-Milan, fidatevi.

Donadoni si è soffermato anche sui due protagonisti di questa gara: Leao e Kvaratskhelia.