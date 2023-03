Stadio Maradona, quasi 800mila tifosi in stagione: quanto ha incassato il Napoli!

Una delle forze in più del Napoli di quest’anno è stato senz’altro il pubblico del Maradona. Invogliato da una squadra che gioca un calcio meraviglioso, la tifoseria napoletana è tornata a gremire l’impianto di Fuorigrotta così come non accadeva da anni.

Presenze spettatori stadio Maradona

Ebbene, secondo alcune stime effettuate dal Corriere dello Sport, sono quasi 800mila gli spettatori che in questa stagione hanno affollato lo stadio Maradona, numero destinato a crescere e sfondare il muro del milione di spettatori. A sorridere sono così anche le casse del botteghino, che hanno portato in dote al club cifre da capogiro.

Curva Stadio Maradona

Ecco quanto evidenziato:

L’isola del tesoro della squadra e della società: 798.768 spettatori collezionati al Maradona in 18 partite giocate saltando tra il campionato, la Champions e l’unico esemplare di Coppa Italia. Una quota che tra domenica e il 18 aprile, da un Milan all’altro, si arricchirà di altre centomila unità almeno. E poi ancora, fino a sfondare il tetto del milione: un risultato che, in base alle medie abituali, dovrebbe essere celebrato tra quattro o cinque partite. Tra la Salernitana e la Fiorentina.

Gli incassi stagionali