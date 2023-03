Fidelity Card per il Napoli, quanti biglietti si possono comprare?

Napoli-Milan è alle porte, il match di Champions League al Maradona andrà in scena il 18 aprile alle ore 21:00 e la sfida deciderà chi tra gli azzurri ed i rossoneri approderà in semifinale di Champions League.

Per assistere allo storico match del Maradona, sarà necessario possedere la Fidelity Card, ovvero la tessera del tifoso. Solo con quest’ultima sarà possibile acquistare il biglietto sia da Ticketone che negli specifici punti vendita.

Stadio Maradona

Come fare Fidelity Card?

Come specificato dal Napoli infatti, dopo la prelazione riservata agli abbonati nelle prime 48 ore di vendita, tutti potranno provare ad ottenere un biglietto per la gara europea. L’unico vincolo sarà proprio quello di possedere la Fidelity Card. Chi non ne è in possesso, può fare subito richiesta sul sito di Ticketone.

Quanti biglietti posso comprare con la Fidelity Card?

Una delle domande più frequenti nelle ultime ore è proprio questa qui. Con la richiesta specifica di Fidelity Card infatti sarà possibile acquistare un solo biglietto per tessera.

Quando invece la vendita è libera e senza obbligo di Fidelity Card è possibile acquistare fino a quattro biglietti anche con una sola tessera.

Prezzi biglietti Napoli-Milan

Questi i prezzi riservati agli abbonati per la gara di Champions tra Napoli e Milan: