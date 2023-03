Giuntoli-Juve: la notizia da Torino cambia tutto!

Il Napoli è atteso dalla sfida contro il Milan dopo la sosta per le Nazionali, match (il primo dei tre confronti tra le due compagini, tra campionato e quarti di Champions League) che può avvicinare ancora di più lo Scudetto. Una cavalcata trionfale, che va ovviamente premiata dall’aritmetica certezza, figlia un gruppo incredibilmente compatto e rinforzato dai numerosi rinforzi estivi, messi a punto dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Numerosi, come ovvio che sia, sono gli elogi riservati in questi mesi dai vari addetti ai lavori e non possono mancare gli interessi dei vari top club tra Serie A ed Europa. A tal proposito, molteplici sono stati i rumors che hanno accostato l’ex Carpi alla Juventus, alla ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo lo scossone dirigenziale causato dalle vicende extra-campo. Tuttavia, da Torino arriva una notizia che sembra mettere la parola fine a questo scenario in vista dei prossimi mesi.

La Juve ha mollato Giuntoli? Arriva la notizia sul futuro

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna di Tuttosport, tracciando quelli che possono essere i rinforzi per la poltrona di direttore sportivo.

Secondo il quotidiano, Andrea Berta (dirigente dell’Atletico Madrid ndr) sarebbe balzato in pole, anche se l’operazione resta complicata. Le altre piste corrispondono ai nomi di Massara, Tare e Campos, con il direttore sportivo azzurro che a questo punto sembra essere accantonato nei piani dei bianconeri.

Giuntoli, inoltre, ha un contratto valido fino al 2024 con il club azzurro e non è escluso che le parti possano procedere alla trattativa per estendere l’accordo attualmente in essere, così come lasciato intendere dalle dichiarazioni dei diretti interessati delle ultime settimane.