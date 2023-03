Pagati i bonus Champions League, arriva una pioggia di milioni: quanto ha incassato il Napoli

Il calcio italiano è tornato a sorridere avendo portato ben tre squadre ai quarti di finale di Champions League. Napoli, Milan e Inter stanno facendo tutte un grandissimo percorso e ciò farà bene anche e soprattutto alle casse societarie.

Secondo quanto riferito da Calcio&Finanza, sono stati pagati i premi Champions League per aver raggiunto gli ottavi di finale e quindi aver superato la fase a gironi, che tra le italiane ha visto eliminata solo la Juventus. Nelle casse delle tre società finiranno dunque i 9,6 milioni guadagnati per l’accesso agli ottavi della manifestazione, per un esborso totale complessivo da parte della Federcalcio europea di 153,6 milioni di euro, da ripartire tra le varie squadre qualificate.

Patrick Kluivert al sorteggio Champions League

Napoli squadra italiana con incassi più alti in Champions League

Per l’accesso ai quarti saranno versati nelle casse di Napoli, Milan e Inter altri 10,6 milioni di euro, che però la UEFA provvederà a pagare più avanti. Ovviamente anche eventuali accessi a semifinale e finale comporteranno altri premi e bonus.

Le stime per l’edizione 2022/23 della UEFA Champions League vedono il Napoli come il club italiano che ha incassato di più finora, con quasi 78 milioni di euro.

Le cifre

Questa la classifica degli incassi in Champions League dei club italiani: