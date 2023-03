Osimhen, arrivano brutte notizie per lui dalla nazionale: cosa è successo

Napoli al primo posto e sempre più vicino alla conquista del titolo, dopo la vittoria per 0-4 a Torino però è arrivata l’ultima sosta per le nazionali. Tra gli azzurri convocati non può mancare Victor Osimhen, capocannoniere del campionato di Serie A in corso.

Proprio con la sua Nigeria Osimhen è stato protagonista nella gara odierna contro la Guinea, valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa.

Osimhen

Nigeria sconfitta dalla Guinea

Osimhen con la sua Nigeria non è riuscito a brillare come spesso accade in maglia Napoli, l’attaccante azzurro è infatti uscito dal campo sconfitto 0-1 contro la Guinea. Successo che ha permesso agli ospiti di sorpassare la Nigeria nella classifica che porterà alla qualificazione in Coppa d’Africa.

Per Osimhen 90′ di gioco e nessuna rete segnata, sconfitta che potrebbe pesare per la sua nazionale.

Osimhen con il Napoli in questa stagione ha segnato ben 21 reti in campionato ed è al comando della classifica capocannonieri. L’attaccante cerca continuità anche con la maglia della Nigeria dove è sicuramente l’uomo copertina.