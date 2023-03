Southgate: “Ricordo Maradona, il Napoli può vincere la Champions”, poi il messaggio agli inglesi!

Siamo alla vigilia del match tra Italia e Inghilterra, sfida valevole per la prima gara di qualificazione ad Euro2024.

Dopo tantissimi anni, Napoli sarà di nuovo la casa della nazionale, infatti, la sfida di domani che si giocherà alle ore 20.45, andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona.

Proprio della gara tra gli azzurri e gli inglesi ne ha parlato, in conferenza stampa, il tecnico inglese Gareth Southgate, diversi i temi trattati: dai possibili scontri tra tifosi al Napoli di Spalletti e di Maradona.

Di seguito le sue parole:

Sui tifosi inglesi : “Tutti non vedono l’ora di vivere Napoli, di vivere questa esperienza. Giochiamo in una città che ama il calcio, ha una grande storia . Ricordo ancora il Napoli di Maradona e Careca. Personalmente sono molto contento di giocare una partita qui. Chiediamo ai nostri tifosi di essere buoni turisti e rispettare la cultura locale”.

Su Maradona: “Negli anni di Maradona non vedevamo tanto le gare di Serie A in TV, non venivano tanto diffuse. Personalmente mi ricordo solo lui e Careca. Contro l’Inghilterra Maradona ha avuto una storia diversa e forse è meglio non parlarne in questa sede. È stata sicuramente una leggenda del calcio e sappiamo quanto ha contato per Napoli”.