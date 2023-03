Giovedì sera allo Stadio Maradona si gioca Italia-Inghilterra, la prima partita di qualificazione per Euro2024. Il remake della finalissima di Eur2020 (giocata nel 2021 a causa del COVID) va in scena a Napoli e sarà già fondamentale per la il girone con Malta, Macedonia del Nord e Ucraina.

Dopo quanto accaduto in città tra gli ultras del Napoli e quelli dell’Eintracht Francoforte nella settimana di Champions League, ora si temono gli scontri con gli hooligans inglesi.

Scontri Ultras Napoli

Scontri ultras Napoli vs hooligans Inghilterra: il piano sicurezza

A Napoli è previsto l’arrivo di 2500 tifosi dell’Inghilterra e si vuole evitare ogni tipo di contatto pericoloso tra le tifoserie. Nei giorni scorsi sono arrivate notizie di “minacce” di scontri tanto da annullare anche la partita amatoriale tra tifosi delle due nazionali che doveva giocarsi a Napoli prima del match tra Italia e Inghilterra.

Secondo quanto riferisce ‘La Repubblica’, la Prefettura di Napoli ha già stabilito un piano sicurezza per evitare possibili scontri tra ultras del Napoli e gli hooligans inglesi.