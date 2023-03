Torino-Napoli, vergogna contro Cannavacciuolo: “Cuoco di me**a” (VIDEO)

Il Napoli di Luciano Spalletti si è imposto a Torino per 0-4 grazie alla doppia rete di Victor Osimhen e ai gol di Kvaratskhelia e Ndombele. Tre punti in trasferta che portano gli azzurri a quota 71 punti in campionato con un vantaggio, in attesa del triplice fischio al derby d’Italia, di 21 punti sull’Inter secondo.

FOTO: Imago, Kvaratskhelia e Osimhen

Cori offensivi nei confronti di Cannavacciuolo

Ospite d’eccezione quest’oggi all’Olimpico di Torino lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo, purtroppo protagonista di uno spiacevole episodio con i tifosi granata. Mentre il rinomato cuoco partenopeo era in tribuna a seguire il match, infatti, è stato preso di mira da alcuni supporter del Torino che hanno intonato cori offensivi nei suoi confronti.

Cuoco di me**a, ciccione Cannavacciuolo cuoco di me**a

Insulti volgari e gratuiti nei confronti dello chef presente allo Stadio semplicemente per seguire una partita di calcio. L’ennesimo episodio spiacevole e volgare a cui si è assistito tra le mura di uno stadio, luogo che dovrebbe essere tutt’altro ambiente e trasmettere totalmente altri valori.