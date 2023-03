Osimehn da record in Torino-Napoli: non succedeva da 13 anni!

Il Napoli sale a quota 71 punti con un 0-4 in trasferta che travolge il Torino di Juric. In attesa del derby d’Italia di questa sera, gli uomini di Luciano Spalletti si trovano a +21 dall’Inter di Simone Inzaghi secondo in classifica. Ancora una volta il Napoli ha dimostrato la solidità e la qualità del gruppo, imponendosi con convinzione su un avversario che poteva rivelarsi ostico.

Da applausi soprattutto Victor Osimhen che con una doppietta personale ha raggiunto quota 21 gol in campionato, blindando sempre più il primato nella classifica capocannoniere. L’attaccante nigeriano ha sbloccato il match al nono minuto, insaccando di testa la palla servita da Piotr Zielinski. Successivamente si è poi ripetuto nel secondo tempo sul cross di Mathias Olivera.

FOTO: Imago, Osimhen

21 gol in Serie A: Victor come i più grandi

Gliene bastavano venti per inserirsi tra i migliori attaccanti azzurri. Victor Osimhen, infatti, è ora il quarto giocatore dell’era De Laurentiis ad aver segnato in una sola stagione di Serie A almeno 20 reti in campionato. Prima di lui Cavani, Higuain e Mertens. A rivelarlo è OptaPaolo tramite il proprio profilo Twitter.

FOTO: Tweet Opta Paolo

Nessuno come lui da 13 anni: il record di Osimehn

Non si limita a questo, però, la grande serata da record dell’attaccante nigeriano del Napoli. Victor Osimhen, infatti, è diventato il primo giocatore a realizzare due doppiette di testa in una stagione di Serie A dal 2009/10. L’ultima è stata di Alberto Gilardino.

