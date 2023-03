Napoli a Torino, tantissimi tifosi all’esterno dell’hotel: cosa ha fatto Spalletti! (VIDEO)

Il Napoli non è mai solo, anche in trasferta sono sempre centinaia, se non migliaia, i tifosi che accompagnano la squadra azzurra, a prescindere da dove si giochi. Anche in questo caso i supporters hanno accolto in massa la squadra di mister Spalletti.

Appena arrivato a Torino, nell’hotel che ospite la squadra, l’Air Palace Hotel, la squadra azzurra è stata accolta da un bagno di folla. Centinaia di tifosi hanno atteso all’esterno della struttura e all’arrivo dei propri beniamini hanno intonato il coro che sta regalando le maggiori soddisfazioni alla tifoseria: “E se ne va, la capolista se ne va“.

Foto e autografi con i tifosi

Dopodiché c’è stato un inatteso gesto, che ha fatto felici tutti i tifosi presenti. Dopo il primo bagno di folla, mister Spalletti è uscito per salutare chi era rimasto all’esterno dell’hotel. Il tecnico, acclamatissimo dai presenti, ha concesso foto e autografi ai tifosi, che ovviamente hanno apprezzato. Un fortunato ragazzo è riuscito anche a farsi autografare una maglia del Napoli.

ECCO IL VIDEO