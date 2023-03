Spalletti elogia Ndombele: belle parole per il centrocampista francese

È l’ultimo weekend di Serie A di marzo: il campionato italiano è pronto a fermarsi per due settimane a causa della sosta per le nazionali.

Due big match in programma domani chiuderanno al meglio questo mese: domani ci sarà il derby capitolino Lazio-Roma e il derby d’Italia Inter-Juventus.

Il Napoli ha così l’occasione di allungare sulle inseguitrici, ma bisognerà vincere un match davvero delicato contro il Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Intanto, oggi mister Spalletti ha parlato della partita in conferenza stampa e ha detto bellissime parole su Tanguy Ndombele.

Di seguito le sue parole.

Ndombele è un giocatore forte, inizialmente non lo conoscevo bene e avevo qualche dubbio. Ho visto Milan-Tottenham e ce l’avrei visto bene nel centrocampo degli inglesi. È un giocatore che alleno volentieri, è anche molto dolce. Lui ha forza, motore, tecnica, questi guizzi di lucidità dove si libera lo spazio per andare a imbucare la palla con anticipo. Ndombele è un giocatore che mi garba, come si dice in Toscana.