Milan sconfitto, resta 20 punti dietro al Napoli: problema in vista della Champions? (FOTO)

Si sono conclusi gli anticipi del sabato della 27esima giornata del campionato di Serie A. Il primo match di giornata è stato quello tra Monza e Cremonese, terminato 1-1 con le reti di Ciofani e Carlos Augusto. Nel pomeriggio altro pari, ma per 2-2 tra Salernitana e Bologna. Ad andare in rete sono stati: Pirola e Dia per i granata, mentre per il felsinei Ferguson e Lykogiannis.

Milan sconfitto 3-1 dall’Udinese

Ma il vero piatto forte è stata la gara serale tra Udinese e Milan giocata alla Dacia Arena. I rossoneri di Stefano Pioli, ricordiamo prossimi avversari del Napoli in Champions League, hanno perso malamente per 3-1, in una gara per gran parte dominata dalla squadra di Sottil. Ad andare in vantaggio sono stati i friulani con Pereyra, prima del pari di Ibrahimovic su calcio di rigore (lo svedese è così diventato il marcatore più anziano della storia della Serie A, ndr). La gioia per il pari è durata poco: a tempo scaduto, due minuti dopo il pari milanista, è stato Beto a riportare avanti l’Udinese. Nella ripresa l’Udinese ha amministrato il vantaggio e ha chiuso la contesa con la rete di Ehizibue.

Ibrahimovic

Problema in vista della Champions League?

Un tonfo pesante per il Milan, che resta invischiato in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Lotta che potrebbe risultare decisiva e togliere preziose energie fisiche e nervose ai rossoneri nella fase cruciale della stagione, proprio quando dovrà sfidare il Napoli in ambito europeo.

LA CLASSIFICA