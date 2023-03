Spalletti: “Scontri tra tifosi? Mio figlio in aereo mi ha raccontato una cosa incredibile!”

Il Napoli vince contro l’Eintracht Francoforte e raggiunge il traguardo storico dei quarti di finale di Champions League. Al termine della sfida di questa sera, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Di seguito un estratto delle parole del tecnico toscano:

Spalletti si è soffermato anche su Victor Osimhen, autore di una doppietta nel match di stasera. Di seguito quanto detto:

È già un calciatore di livello mondiale. Ha ancora potenzialità inespresse: oltre a fare gol, va a pulire delle situazioni quando la squadra avversaria ci pressa, noi siamo costretti a giocare direttamente là davanti, ci crea l’opportunità. Ci fa salire, prende forma e assetto di squadra. Ha questi guizzi, vampate in cui va da solo, esplosività muscolare. Sul gol di testa è andato altissimo.

Il Napoli di Maradona? C’è una chiave differente, nessuno vinceva le partite da solo come Maradona. Noi riusciamo a sopperire alle nostre mancanze grazie al lavoro collettivo e alla disponibilità di tutti i calciatori. Stasera ho visto molti elementi sbattersi per andare a fare un gioco sporco di cui la partita e il calcio ha bisogno. Non sono soltanto le giocate individuali importanti che creano sbocco. Per farne di più c’è bisogno di quelli che vanno a raspare, a pulire delle situazioni per quelli più qualitativi.