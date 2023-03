SERIE A IN TV – Dove sarà visibile il prossimo anno la Serie A in TV? Nelle prossime settimane sono attese novità a tal proposito, con i tifosi di tutta Italia che fremono per sapere se ci sono cambiamenti in vista della stagione 2023-2024.

L’edizione odierna de La Stampa rivela quello che può essere uno scossone rivoluzionario a tal proposito. Mossa, quella della Lega di Serie A, che sarà discussa già nelle prossime ore.

L’idea allo studio della Lega

Secondo il quotidiano, l’idea della Lega di Serie A è quella di utilizzare i soldi derivanti dalle proposte dei vari istituti di credito per acquistare Sky Italia dal colosso statunitense Comcast.

L’operazione – fa sapere la medesima fonte -, servirebbe per costruire la piattaforma televisiva della Serie A sulla base infrastrutturale, organizzativa e di clienti della pay-tv. Per spingere sul fronte canale di Lega, quindi, senza dover partire da zero ma avendo già a disposizione struttura e clienti. Una proposta che oggi, nel corso dell’assemblea, l’ad De Siervo presenterà ai club per capire se ci sia o meno l’intenzione di proseguire con questa idea.

Gli istituti di credito interessati

In queste settimane, inoltre, si è dibattuto sui vari istituti di credito che sarebbero pronti a investire sul nostro campionato.

Nel dettaglio. Jp Morgan, Goldman Sachs, Barclays e Citi hanno già manifestato il proprio interesse per concedere credito alla Serie A, ma l’eventuale concretizzazione dell’idea dell’amministratore delegato De Siervo potrebbe portare avanti altri istituti.

Attesa, dunque, per capire se questa novità a dir poco rivoluzionaria è vista di buon occhio anche dai club.