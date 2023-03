Inzaghi tira in ballo il Napoli: “Lo stanno facendo tutti!”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto. Tra le varie risposte dell’allenatore azzurro, criticato aspramente per la sconfitta contro lo Spezia, non è sfuggita una particolare frase riguardante il Napoli.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

Inter Inzaghi

Inzaghi sicuro: “Lo fanno tutte tranne il Napoli!”

Ci confrontiamo quotidianamente, dopo ogni match col presidente e coi direttori ci si parla sempre, sia nel bene che nel male. Quando le cose vanno tutto bene, è tutto ok. Con qualche sconfitta sembra vada tutta male. In Italia tutte le squadre tranne una stanno tenendo il livello dell’Inter. Siamo reduci da una sconfitta immeritata, ma questo è il calcio e i ragazzi li ho visti uniti come sempre”.

Il riferimento è chiaro ed è al Napoli, che è l’unica squadra che in Serie A sta riuscendo a mantenere una costanza di rendimento, mentre tutte le inseguitrici non riescono a seguire il suo ritmo.