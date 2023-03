Lobotka, incontro segreto per il futuro: è successo ieri a Napoli

Il Napoli continua la sua marcia in vetta alla classifica di Serie A, tenendo in grande considerazione anche possibilità che si sta creando di far strada in Champions League. Grandi meriti per quanto fatto fin qui vanno ovviamente a Luciano Spalletti, che ha saputo recuperare anche calciatori che fino a prima del suo arrivo sembravano non adatti per il Napoli.

L’esempio più lampante è ovviamente Stanislav Lobotka, il centrocampista slovacco è letteralmente rinato da quando in panchina c’è Spalletti. Tant’è che ora l’intenzione del Napoli è blindarlo e farne un perno della squadra anche per il futuro. Il suo contratto scadrà nel 2025 e l’intenzione della società è quello di prolungare l’accordo.

Lobotka

Incontro con gli agenti per il rinnovo

In tal senso arrivano importanti aggiornamenti dal giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto evidenziato: