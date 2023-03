Infortunio Chiesa, comunicato ufficiale: i tempi di recupero dell’attaccante della Juventus

Continua la corsa al campionato in questa stagione 2022/23, con il Napoli in testa alla classifica di Serie A. Un gruppo di formazioni insegue i partenopei, tra cui potrebbe rientrare anche la Juventus, qualora la il Consiglio di Garanzia del CONI accogliesse il ricorso del club bianconero per i 15 punti di penalizzazione.

Ebbene a pesare sulla possibile rincorsa della Juventus potrebbero essere anche gli infortuni. Nel corso della gara d’andata di Europa League contro il Friburgo, infatti, ben tre calciatori di Allegri hanno accusato problemi fisici: Alex Sandro, Chiesa e Di Maria.

Federico Chiesa

Non solo Chiesa, anche Di Maria e Alex Sandro

Poco fa la Juventus, attraverso un comunicato ufficiale, ha svelato le condizioni fisiche dei tre calciatori:

Federico Chiesa e Angel Di Maria questa mattina sono stati sottoposti presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni rispettivamente capsulo legamentose del ginocchio destro e muscolari della coscia sinistra e pertanto le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno.

Anche Alex Sandro è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. La ripresa agonistica è prevista dopo la sosta per le nazionali.

Dunque un sospiro di sollievo in casa Juventus, soprattutto per Chiesa, appena ritrovato.