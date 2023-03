Doppio infortunio per la Roma di Mourinho: 30 punti di sutura per Pellegrini!

Nella serata di ieri la Roma di José Mourinho è scesa in campo per l’Europa League allo stadio Olimpico contro la Real Sociedad. I giallorossi hanno vinto 2-0, ma sono arrivate due brutte notizie sul fronte degli infortuni, con due stop abbastanza importanti per due calciatori.

Nel corso della sfida di ieri sera infatti il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ed Andrea Belotti hanno subìto due infortuni di natura traumatica. Di seguito i dettagli evidenziati da Sky Sport:

Lorenzo Pellegrini, dopo la ferita alla testa rimediata durante la partita contro la Real Sociedad che lo ha costretto a uscire anzitempo, oggi è stato sottoposto a un intervento di suturazione. Per il capitano giallorosso 30 punti di sutura per una ferita lacero contusa nella zona fronto-parietale. Pellegrini non ci sarà contro il Sassuolo e verrà rivalutato lunedì.