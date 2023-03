Simeone, bellissima notizia per l’argentino: esulta l’attaccante del Napoli

Il Napoli vuole subito archiviare il passo falso con la Lazio di venerdì scorso e tornare alla vittoria già nel match di sabato contro l’Atalanta.

In pochi giorni gli azzurri affronteranno i bergamaschi e l’Eintracht Francoforte per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: due impegni decisivi per il prosieguo della stagione.

Prima della sosta per le nazionali, il Napoli chiuderà il mese di marzo a Torino nella sfida contro i granata del 19 marzo.

Di Lorenzo saluta i tifosi (FOTO: SSC Napoli)

Durante la sosta, l’Italia tornerà a Napoli a quasi dieci anni di distanza dall’ultima volta: giovedì 23 marzo la Nazionale sarà impegnata nel big match contro l’Inghilterra valida per le qualificazioni a Euro 2024.

Con molte probabilità gli azzurri Meret, Di Lorenzo e Politano saranno nella lista dei convocati, ma c’è un altro attaccate del Napoli che può festeggiare la convocazione con la propria naizonale.

Si tratta del Cholito Simeone convocato in extremis da Lionel Scaloni per le amichevoli dell’Argentina contro Panama (23 marzo) e Curaçao (28 marzo). L’attaccante azzurro mancava in nazionale dal 2020: bellissima notizia per il Cholito, una convocazione davvero meritata per lui.