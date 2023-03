Hojlund Napoli e non solo: Giuntoli ha messo nel mirino altri due giocatori dell’Atalanta!

La partita tra Napoli e Atalanta non si giocherà solo sul campo al Diego Armando Maradona. La sfida, o per meglio dire il confronto, tra le due società sta avvenendo anche sul piano del calciomercato. Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli infatti è costantemente al lavoro per migliorare e rinnovare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Soprattutto in vista di un’eventuale cessione di Victor osimhen.

Cessione Osimhen Napoli, le novità

Come sappiamo, nelle scorse ore il presidente Aurelio De Laurentiis ha dichiarato a più riprese che Victor osimhen non è sul mercato, ma a volte arrivano delle offerte alle quali non si può rinunciare. Come emerso dall’edizione odierna del Corriere dello Sport su di lui:

Ci sono Manchester United, Chelsea, Real, Psg, Bayern e chissà chi altro a studiare il come e il quanto per un pezzo da 90 valutato in teoria almeno 150 milioni.

A proposito di Paris Saint Germain, sembrerebbe che nelle ultime ore ci sia stato un incontro in gran segreto, non previsto, tra l’agente di Victor osimhen e la dirigenza del club parigino.

Il sostituto di Osimhen può arrivare dall’Atalanta

Come detto, oltre al campo, i rapporti tra Napoli e Atalanta sono molto accesi in questi giorni, con il telefono di Giuntoli che ha una linea particolarmente calda con quello di Percassi e Tony D’Amico. I nomi più caldi sono tre, come evidenziato dal quotidiano:

Lookman, Koopmeiners e Hojlund, i desideri più grandi sul taccuino del direttore sportivo Giuntoli.

I nomi sul taccuino sono dunque tre, due per l’attacco e uno per il centrocampo.

Hojlund Napoli, quello che c’è da sapere su di lui

Rasmus Hojlund sta stupendo tutti al suo primo anno in Serie A e non è un caso che tanti club si stiano già muovendo per provare a bloccarlo.