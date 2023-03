Sorpresa per Guti, scopre di essere l’idolo di Kvaratskhelia: l’ex Real Madrid spiazza tutti in diretta (VIDEO)

Una stagione favolosa quella che sta vivendo il Napoli, con la squadra prima in classifica in Serie A e ben 15 punti di vantaggio sull’attuale secondo classificata, ovvero l’Inter. Ma anche gli ottavi di finale in Champions League, con serie possibilità di passare il turno e accedere ai quarti.

Protagonista assoluta di questa annata da incorniciare è senz’altro il talento georgiano Khvicha Kvaratskhelia. I numeri dell’attaccante del Napoli sono straordinari, soprattutto se pensiamo che questa è la prima stagione in un campionato difficile come quello italiano: 12 gol e 15 assist tra campionato e Champions League, un bottino straordinario e che può essere ancora incrementato.

Guti

Guti, maglia del Real Madrid per Kvaratskhelia

Le prestazioni di Kvara hanno acceso i riflettori su di lui, con tanti esponenti del calcio internazionale che lo elogiano appena possibile. Tra questi c’è anche Guti, ex centrocampista del Real Madrid. Nelle scorse ore l’ex madrileno è stato ospite della nota trasmissione iberica El Chiringuito, in questa occasione (attraverso una vecchia intervista di Kvara, ndr) Guti è venuto a sapere di essere stato il suo idolo da ragazzino.

La cosa ha fatto enormemente piacere allo spagnolo che poi ha detto:

Spero tu un giorno venga al Real Madrid. Intanto ti mando una mia maglietta, così non devi più scrivere il numero 14 a penna.

IL VIDEO