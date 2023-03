Politano innamorato di Napoli: avete visto cos’ha fatto stamattina?

Matteo Politano questa estate sembrava ai margini del progetto Napoli, come detto anche dal suo agente, a causa di alcune incomprensioni con Luciano Spalletti. Il rapporto tra i due però è stato ricucito nel corso del tempo a suon di fiducia e impegno costante sul campo di allenamento. Pur non essendo certamente la miglior stagione della carriera di Politano in maglia azzurra, il numero ventuno azzurro sta dimostrando ogni volta il suo amore per questa città e tifoseria.

A darne l’ennesima dimostrazione, è arrivata nella mattinata di oggi una storia pubblicata dal calciatore del Napoli sul proprio profilo Instagram ufficiale. Politano è infatti rimasto in città nonostante i due giorni liberi concessi da mister Spalletti dopo la sconfitta contro la Lazio di venerdì sera e si è fatto raggiungere in città da suo fratello Andrea e dalla sua famiglia per passare una piacevole giornata in città.

Di seguito la storia pubblicata da Matteo Politano:

Può sembrare un gesto di poco conto, ma non è scontato affatto non volersi allontanare da quello che è a tutti gli effetti una città in cui si vive “per lavoro” neppure quando si hanno dei giorni liberi. Il motivo è che, semplicemente, per molti calciatori azzurri Napoli è diventata una sorta di città d’adozione.