Botta e risposta social tra Ghoulam e tifoso Juve, l’ex Napoli lo distrugge e fa impazzire i tifosi

Il Napoli è sempre più da solo primo in classifica e il distacco di ben diciotti punti a danno delle inseguitrici, a questo punto impegnate più a conquistarsi un posto per la prossima UEFA Champions League, fa sognare i tifosi.

Il sogno Scudetto non è più utopia e in città, per certi versi, è partito già il countdown per un evento che manca da ben 33 anni. Successo che, eventualmente, sarà festeggiato anche da un ex azzurro legato ancora alla piazza come Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino, in serata, si è reso protagonista di un botta e risposta con un tifoso della Juventus su Twitter.

“Non sai cosa significa amare Napoli”, sentite il terzino!

“Basta che per festeggiare non vi fate saltare un dito o non vi sparate tra di voi per sbaglio”, ha scritto un tifoso della Juventus sui social. Battuta a dir poco infelice a cui Ghoulam ha replicato:

Non sono affari tuoi come vogliamo festeggiare. Lascia perdere Napoli e guarda la tua squadra e in bocca al lupo per l’anno prossimo ??? È dura vincere soltanto sul campo!

Il tifoso, successivamente, ha poi rispoto: “Non ti riprendi più. Il Napoli vince lo scudetto proprio quando te ne vai. Forse è anche merito di Mario Rui che ora fa i cross come si deve”.

Infine, la risposta, che mette parola fine al lungo botta e risposta, da parte dell’ex azzurro: