Festa scudetto Napoli, gioiscono gli albergatori: dati incredibili, la città sarà piena di tifosi

Il terzo scudetto del Napoli è sempre più vicino: ormai manca solo la matematica, ma il vantaggio di 18 punti su Inter e Milan è più che rassicurante.

Una città che è pronta a esplodere di gioia, a distanza di 33 anni dall’ultima grande festa: i caroselli con macchine dipinte di azzurro non mancheranno nemmeno questa volta.

Scudetto Napoli 1990

Ma la grande stagione del Napoli e la festa che si annuncia in città incentiva anche il turismo sportivo: come riporta l’edizione odierna de “La Repubblica”, sono sempre più frequenti le prenotazioni a bed & breakfast e alberghi del centro città.

I B&B delle zone di Toledo, Piazza del Plebiscito e Quartieri Spagnoli vanno a ruba per la prima settimana di giugno (data dell’ultima giornata di campionato), ma non mancano le tante prenotazioni nei weekend che vanno da fine aprile in poi fino per l’intero mese di maggio.

La zona di Napoli centro è la più gettonata, ma non mancano i sold out anche negli alberghi di Fuorigrotta, zona stadio Maradona. Inoltre, Federalberghi ha previsto un 10% in più di prenotazioni per il periodo di fine campionato.

Tra i tanti tifosi napoletani residenti fuori città e molti appassionati che non vogliono perdersi la festa, Napoli sarà colma di gente e non vede l’ora di poter festeggiare questo scudetto che manca da troppo tempo.