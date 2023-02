Kim e Rrahmani, il Napoli vola con il doppio blindato in difesa

Vola, il Napoli vola. Con i gol di Osimhen, con le giocate di Kvaratskhelia, con le geometrie di Lobotka, con le sostituzioni di Spalletti. Vola con un centrocampo straordinario, che in Anguissa e Zielinski ha trovato due incursori e distruttori perfetti. Vola il Napoli con i terzini, dalle prestazioni perfette di Capitan Di Lorenzo, agli assist di Mario Rui e le corse di Olivera. Vola anche con le parate di Meret, che più volte è stato decisivo.

Ma qualcuno si sta rendendo conto della stagione stratosferica che stanno facendo Rrahmani e Kim? Rete inviolata in 3 delle 10 partite giocate insieme ad inizio stagione, prima dell’infortunio del kosovaro. Nel 2023, invece, hanno davvero sbarrato la strada a chiunque, con 6 clean sheets ottenuti nelle 9 partite giocate insieme. Una striscia che prosegue, dato che il Napoli non subisce gol proprio da 5 partite tra campionato e coppe. L’ultima rete agli azzurri l’ha segnata El Shaarawy il 29 gennaio. Questo significa che il Napoli chiuderà il mese di febbraio senza aver subito gol.

Una coppia straordinaria, che funziona alla perfezione. Rrahmani e Kim sono perfettamente in sintonia, si completano. Dove non arriva uno arriva l’altro. Un doppio portone blindato davanti ad Alex Meret, che spesso e volentieri può dormire sonni tranquilli grazie ai suoi due giganti. Un italiano, un kosovaro e un coreano: non è l’inizio di una barzelletta, ma l’inizio di una meravigliosa favola. Una favola dedicata ad un popolo che sta sognando ad occhi aperti.



