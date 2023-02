Statua Maradona, è giallo sul rifiuto del Comune di Napoli: ora può finire fuori città

Il Comune di Napoli ha deciso di non conservare più la statua di Diego Armando Maradona all’impianto di Fuorigrotta. La statua – che non sarà più esposta all’esterno dello stadio a lui dedicato – è stata realizzata dall’artista Domenico Sepe e donata da quest’ultimo proprio al Comune, che l’aveva accettata in forma ufficiale.

Tuttavia, è giallo in merito al rifiuto da parte di Palazzo San Giacomo. A cercare di fare chiarezza sulla vicenda è l’edizione odierna de Il Mattino, rivelando che inoltre la statua è ‘contesa’ da due comuni della Città Metropolitana.

Di seguito, quanto evidenziato a tal proposito dal giornale:

La situazione, spiega il quotidiano, è partita ben prima dell’installazione (seppur provvisoria) della statua: nel mirino, in particolare, la manifestazione d’interesse partita durante l’amministrazione De Magistris.

Di seguito, quanto evidenziato a tal proposito dalla medesima fonte:

Sotto i riflettori della Procura di Napoli ci è finita la manifestazione di interesse lanciata dal Comune per raccogliere idee e progetti per la realizzazione di un monumento – una statua, appunto – per ricordare il fuoriclasse. Gli uomini della Digos hanno poi acquisito le carte legate alla composizione della commissione nata per valutare le proposte. Il progetto è nato per unire sullo stesso tavolo l’interesse pubblico con l’apporto dei privati, fosse anche un semplice azionariato popolare. In quest’ottica l’idea della vecchia amministrazione era mettere a disposizione un iban per consentire a tutti di partecipare alla raccolta fondi