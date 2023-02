Victor Osimhen è stato ancora una volta decisivo per il Napoli, come in Serie A anche in Champions League. È sua la prima firma contro l’Eintracht che ha spalancato la strada agli uomini di Spalletti verso i quarti di finale. Con la rete di ieri sera è arrivato a 20 gol segnati in stagione e non siamo nemmeno arrivati a marzo. Non è strano che su di lui ci siano gli occhi dei più importanti club del mondo.

Osimhen: “Futuro? Spetta al club decidere”

Victor osimhen ha parlato ai microfoni di ESPN a proposito del suo futuro e non solo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Quanto stai facendo così bene è normale che ti guardino anche i club migliori al mondo, essere in grado di attirare il loro interesse dimostra che sto andando alla grande e mi dà la motivazione per fare ancora meglio per me e per la squadra. Io sono concentrato solo sul Napoli in questo momento e loro hanno l’ultima parola. Voglio aiutare la mia squadra a vincere partite e trofei. Alla fine della stagione, vedremo cosa succederà, ma non dipende da me. Spetta al club decidere.

Parole chiarissime quelle di Osimhen, che non ha nessuna intenzione di pensare al futuro ma vuole solo godersi questo fantastico presente con la maglia del Napoli.