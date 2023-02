Victor Osimhen sta riscrivendo tutti i record della propria carriera, ed anche della storia del Napoli: è infatti il primo azzurro della storia a segnare per sette partite di fila in Serie A. L’attuale capocannoniere del campionato italiano è finito, come è normale che sia, sui taccuini delle più importanti big d’Europa.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, su Osimhen sono piombate Bayern Monaco e Manchester United. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Due club hanno già bussato alla porta del Napoli per Victor osimhen. Si tratta di Manchester United e Bayern Monaco. De Laurentiis ha rinviato ogni discorso alla fine della stagione. La valutazione che fa il Napoli del cartellino del bomber nigeriano è di 140 milioni di euro.

Ogni discorso è ovviamente rinviato a fine stagione, con il Napoli che vuole fare la storia riconquistando il tricolore e facendo più strada possibile anche in Champions League. Quello che è certo però è che la prossima estate sarà certamente l’estate di Osimhen, perchè la società e il calciatore saranno chiamati a resistere a delle tentazioni di mercato che potranno apparire irrinunciabili.