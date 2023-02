Venerato rivela: “Kvaratskhelia ha bloccato l’agente con Newcastle e Real Madrid”, poi il messaggio al Napoli!

L’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del programma Terzo Tempo, in onda su Tele A. Il tema principale di discussione è stato il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, con l’esperto di mercato che ha svelato un particolare sul messaggio che il calciatore georgiano ha mandato al proprio agente.

Khvicha Kvaratskhelia ha parlato con il proprio agente e gli ha detto di stoppare sul nascere l’interesse di club come il Newcastle United in Premier League e il Real Madrid. Lui vuole restare a Napoli e per questo motivo a fine stagione firmerà il rinnovo di un altro anno con gli azzurri. L’ingaggio aumenterà a 2,5 milioni di euro all’anno con l’aggiunta di ricchi bonus ed inoltre non ci sarà nessun tipo di clausola rescissoria, segnale che il calciatore non ha alcuna intenzione di andare via.