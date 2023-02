Manca sempre meno alla super sfida di Champions League tra Eintracht Francoforte e Napoli. L’andata alla Deutsch Bank Park sarà già decisiva per il passaggio del turno e sarà importante riuscire a fare risultato, in vista della sfida di ritorno del 15 marzo.

In casa Eintracht Francoforte hanno studiato il piano perfetto per cercare di battere il Napoli. L’allenatore Oliver Glasner, in conferenza stampa, ha parlato in conferenza stampa di come hanno strutturato la partita per cercare di vincere.

Eintracht Francoforte

Krosche promette battaglia al Napoli

Markus Krosche, membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Eintracht Francoforte, in un’intervista a BILD, ha parlato della sfida di Champions League di questa sera. Il dirigente tedesco ci ha tenuto a confermare l’atteggiamento battagliero che si vedrà questa sera in campo dalla squadra di Glasner.