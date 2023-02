Osimhen da brividi: “Napoli-Juventus resterà per sempre nella nostra memoria”, poi il retroscena sul suo primo ruolo

Si avvicina la gara di Champions League tra Eintracht Francoforte e Napoli, match valido per gli ottavi di finale della massima competizione europea.

Entrambe le squadre vorranno sorprendere ancora e ottenere il pass per i quarti di finale, ma il Napoli è sicuramente favorito, per quello che ha fatto vedere finora in stagione.

Guai a sottovalutare gli avversario però, bisogna mantenere alta la concentrazione: questa è la richiesta di mister Spalletti ai suoi ragazzi.

Intanto, in un video pubblicato sui canali social della SSC Napoli, Osimhen e Lozano hanno risposto a delle domande sul loro periodo in maglia azzurra e non solo.

SSC Napoli v Udinese Calcio – Serie A Victor osimhen of SSC Napoli celebrates with Hirving lozano of SSC Napoli after scoring his side first goal during the Serie A match between SSC Napoli and Udinese Calcio at Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy on 12 November 2022. Naples Naples Italy PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xGiuseppexMaffiax originalFilename:maffia-sscnapol221112_npy4e.jpg

Le dichiarazioni di Osimhen

Queste le parole dell’attaccante nigeriano.

La gara con la Juve è stata straordinaria, la prestazione è stata davvero incredibile. Credo che quel ricordo resterà con noi per sempre.

Maradona è stato un grandissimo, ha giocato molto qui. Entrare nel campo dove lui ha fatto la storia per me è stato incredibile, non credo ci sia sensazione migliore.

Guardavo molto Drogba, come giocava. Lo considero uno degli attaccanti migliori di sempre.