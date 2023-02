Eintracht-Napoli, parla Trapp: risposta sicura su Osimhen

Si scalda la vigilia di Eintracht Francoforte-Napoli, il match di andata degli ottavi di finale di Champions League che i tifosi partenopei attendono con ansia.

L’obiettivo della squadra di Spalletti è raggiungere i quarti di finale ed entrare nella storia del club. Un obiettivo sicuramente alla portata degli azzurri, ma il tecnico di Certaldo fa mantenere alta la concentrazione: l’Eintracht, campione in carica dell’Europa League, non è una squadra da sottovalutare.

A ridosso del match in programma al Deutsche Bank Park ha parlato Kevin Trapp, portiere titolare del club tedesco.

Queste le parole dell’estremo difensore tedesco rilasciate ai microfoni di OmaSportsTv, canale del giornalista nigeriano e amico di Osimhen, Oma Akatugba.

Sappiamo che Victor Osimhen è un giocatore pericoloso, è ovvio. Ma il Napoli non è solo Osimhen, è una squadra eccellente. Conosciamo le loro qualità, è una delle migliori squadre in Europa. Avere questo distacco dalla seconda in Serie A è grandioso, sappiamo cosa ci aspetta.