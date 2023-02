Empoli-Napoli, Zanetti perde un titolarissimo per la sfida con gli azzurri: è ufficiale

Ci ha pensato il Napoli di Luciano Spalletti ad aprire il 23° turno di Serie A, facendo sognare i propri tifosi grazie al successo maturato in quel di Reggio Emilia. Uno 0-2 inflitto al Sassuolo ancora nel segno di Kvara ed Osimhen, sempre più affiatati e compatibili, e che lancia in orbita gli azzurri verso la sfida di Champions League.

Victor osimhen (FOTO: SSC Napoli)

Martedì alle ore 21 sarà infatti Eintracht-Napoli a Francoforte, sfida che aprirà lo scenario degli ottavi di finale per gli azzurri che torneranno a calcare il palcoscenico della Champions. Nonostante ciò, la squadra di Spalletti non perde di vista il campionato, soprattutto in vista della prossima sfida con protagonista l’Empoli.

Zanetti perde un titolare

Da sempre insidiosa nella storia del Napoli, si avvicina per gli azzurri la sfida contro l’Empoli al Castellani, stadio cornice di uno dei momenti più bassi della scorsa annata partenopea. Proprio sul campo toscano, il Napoli usciva definitivamente dalla lotta Scudetto in seguito ad una clamorosa rimonta dell’Empoli, con un 3-2 siglato da Pinamonti ed Henderson.

Filippo Bandinelli

Con il vento in poppa però, il Napoli è pronto a sfatare anche questo tabù, potendo anche sorridere viste le tre assenze annunciate nella compagine toscana. In seguito al derby pareggiato con la Fiorentina, infatti, l’Empoli ha perso ben 3 pezzi pregiati del proprio roster. Dopo Cambiaghi ed Akpa Akpro, persi rispettivamente per infortunio e squalifica, anche Filippo Bandinelli è stato ammonito in stato di diffida, e dunque condannato a saltare la sfida contro la capolista.

Mario Reccia