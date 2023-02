Insigne da brividi su Napoli: “I tifosi e la città meritano lo scudetto!”

Dopo dieci anni in maglia azzurra l’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha lasciato la sua squadra per trasferirsi in Canada, precisamente al Toronto. La lunga storia d’amore tra l’attaccante di Frattamaggiore e il club azzurro si è conclusa quest’estate, insieme all’addio di altre colonne portanti del “vecchio” Napoli, quali Mertens e Koulibaly.

FOTO: Getty Images, Insigne

Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni di KickOff su ExtraTvLive per commentare le prestazioni del fratello Roberto Insigne. L’attaccante veste ad oggi la maglia del Frosinone e si sta distinguendo in Serie B con le sue prestazioni.

Le parole di Insigne sul Napoli

Oltre che parlare del fratello Roberto, Lorenzo Insigne si è lasciato andare anche a qualche dichiarazione nei confronti del Napoli e dell’ottima stagione che stanno conducendo gli uomini di Luciano Spalletti.

Di seguito quanto detto dall’ex capitano azzurro: