Zuliani perde la testa: “Scudetto al Napoli con una plusvalenza fasulla! Ogni volta che vince c’è l’arbitro di mezzo”

Nell’ultimo periodo sono state tantissime le polemiche che hanno coinvolto la Juventus nel caso delle plusvalenze, la penalizzazione di 15 punti ha scosso molto l’ambiente bianconero che dovrà fare i conti con dei nuovi processi in futuro. Nell’ultimo periodo è scoppiata la polemica sul trasferimento di Victor Osimhen dal Napoli al Lille.

Il giornalista Claudio Zuliani ha espresso la sua sull’affare che ha portato il bomber nigeriano nel club partenopeo e sulla situazione attuale dei bianconeri, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Hanno dato 15 punti di penalizzazione alla Juventus per delle plusvalenze di giocatori veri che giocano, ma ne dovrebbero dare 30 al Napoli e saremmo a pari punti in classifica. Gli azzurri sono al primo posto in classifica grazie a dei gol di un giocatore che è frutto di una plusvalenza dove ci sono dei giocatori che non hanno mai svolto le visite mediche, la realtà del campionato è questa”.

Victor Osimhen dopo il gol contro la Juventus (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il giornalista ha continuato ad attaccare il Napoli su tutti i fronti tirando in ballo anche i titoli vinti in precedenza dal club campano, ecco quanto raccolto raccolto dalla nostra redazione:

Zuliani attacca il Napoli: c’entra Osimhen

“Se l’inchiesta che sta subendo la Juve fosse a parti invertite non so cosa avrebbero scritto, loro dicono che guarda caso siamo noi ma io posso tranquillamente fare il giochino con loro dicendogli che hanno vinto 3 scudetti di cui uno con la plusvalenza di Osimhen, uno con la monetina di Alemao e la Coppa Uefa ce l’hanno rubata a noi con dei favori arbitrali, ogni volta che vincono c’è l’arbitro di mezzo”

Leonardo Matano