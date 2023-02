Napoli-Cremonese, emesso il Daspo per quattro tifosi: il motivo

Nel match tra Napoli e Cremonese i ragazzi di Spalletti hanno potuto giocare in un ambiente fantastico, con un Maradona praticamente sold out che ha sostenuto i propri beniamini per tutti i 90 minuti.

L’incredibile stagione del Napoli sta spingendo tanti tifosi a Fuorigrotta: i numeri sono pazzeschi, si raggiunge almeno quota 45 mila spettatori per ogni match.

Tifosi Napoli (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Nonostante la bella atmosfera che si è respirata al Maradona, non sono mancate le sanzioni e le denunce da parte della Questura di Napoli.

Denunce e sanzioni al Maradona

Questo il comunicato pubblicato sulla pagina Facebook della Questura di Napoli.

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio Maradona in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Cremonese, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo 6 persone, una delle quali per aver superato il tornello insieme con un altro spettatore, altre cinque per possesso di sostanza stupefacente; queste ultime sono state anche sanzionate amministrativamente.

Inoltre, i poliziotti hanno denunciato 4 persone, tra i 24 e i 25 anni, per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore; nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Daspo.