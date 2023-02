Brutte notizie per Sarri, il suo big può saltare anche Napoli-Lazio!

La cavalcata in campionato del Napoli è ormai evidente: il distacco con le altre inseguitrici è ampio e il sogno Scudetto pian piano sta divenendo sempre meno utopia.

Chi segue in classifica gli azzurri, frattanto, è coinvolto in una vera e propria bagarre per i posti in Champions League. Tra le squadre presenti in questo gruppone c’è la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, che tra poco meno di un mese sarà ospite al Diego Armando Maradona contro la capolista.

(Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Intanto, per il tecnico di Figline non arrivano buone notizie in vista dei prossimi impegni: in questi minuti sono arrivate novità circa le condizioni di uno dei suoi calciatori più importanti, costretto a saltare diverse partite.

Infortunio in casa Lazio, la notizia in vista del Napoli

Ad aver accusato l’infortunio è il difensore Alessio Romagnoli, reduce da un problema al flessore. Di seguito, il comunicato della Lazio:

Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Alessio Romagnoli è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del bicipite della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero.

I tempi di recuperosono stimati sui venti giorni: nel mirino proprio la sfida del 3 marzo contro il Napoli, nel caso in cui le sue condizioni dovessero migliorare quanto prima.