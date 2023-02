LDA scaramantico: “Non pronuncio quella parola”, poi rivela il suo preferito nel Napoli

Il calcio in Italia, si sa, è lo sport più seguito e l’argomento di maggiore discussione nei centri di aggregazione delle città.

Eppure, c’è una settimana all’anno in cui anche la Serie A passa in secondo piano: è la settimana del Festival di Sanremo, il festival della canzone italiana nato nel 1951.

Questa sera si disputerà la finale e si decreterà il vincitore della 73ª edizione: il favorito sembra essere Marco Mengoni, primo in tutte le serate e già vincitore nel 2013, ma occhio al giovane cantautore romano Ultimo pronto a insidiare il primato.

Tra i 28 artisti in gara c’è anche un cantante napoletano: si tratta di LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio, che attualmente è al 15° posto della classifica generale al suo debutto al Festival.

Grande tifoso del Napoli, LDA è stato intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla squadra di Spalletti.

È un gruppo incredibile dentro e fuori dal campo, stanno facendo qualcosa di straordinario. Merito di Spalletti e del suo staff, ma gli ingredienti che stanno facendo la differenza sono tanti.



Osimhen e Kvaratskhelia stanno facendo benissimo, ma il mio preferito è Lobotka. Ha avuto una crescita incredibile, è uno che sa sempre cosa fare in campo, che è sicuro di sé e che trasmette sicurezza anche a noi tifosi.



Sono molto scaramantico, io la parola che inizia per “s” e finisce con “etto” non la pronuncio, al di là dei 13 punti di vantaggio.