Politano, parla l’agente: novità sul contratto dell’attaccante del Napoli

Nel Napoli vittorioso contro Salernitana, Roma e Spezia c’è stata una sostanziale novità di formazione: Spalletti, in queste tre gare, ha schierato Hirving Lozano al posto di Matteo Politano sulla fascia destra.

Una scelta che, vedendo i risultati, sembrerebbe aver premiato, ma che forse in realtà non è così. Infatti, nell’ultimo match contro lo Spezia, il cambio Lozano-Politano è stato effettuato nell’intervallo, decisione abbastanza inusuale da parte di Spalletti.

Un cambio che invece è sembrato efficace: Politano si è “procurato” il rigore siglato da Kvaratskhelia e ha dato una maggiore spinta sulla corsia destra.

Matteo Politano (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Futuro Politano, rivelazione di Giuffredi

Ma quale sarà il futuro dell’esterno d’attacco ex Sassuolo e Inter? Non è il momento di pensare a queste dinamiche, così come rivelato anche dal suo agente Mario Giuffredi.

Giuffredi, intervenuto a “Radio CRC” nel corso del programma di Raffaele Auriemma “Si Gonfia la Rete”, ha anche svelato un particolare retroscena sul contratto del suo assistito.

“Il contratto di Politano? Scade nel 2025 perché aveva un’opzione, però delle situazioni contrattuali dei calciatori se ne parlerà da marzo/aprile in poi”.

Il Napoli sta vivendo un momento d’oro e la concentrazione della squadra deve essere rivolta solo al campo, al futuro si penserà a stagione conclusa.