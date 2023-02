Pioli: “Napoli impressionante, c’è un dato che conferma la stagione azzurra”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby con l’Inter in programma domenica sera alle ore 20:45 ovviamente a San Siro. Il tecnico campione d’Italia sta attraversando senza dubbio il momento più delicato da quando è sulla panchina rossonera e tra le tante domande a cui ha risposto oggi, si è soffermato anche sul Napoli e sulla super stagione disputata finora dagli azzurri.

Di seguito le dichiarazioni di Pioli nella conferenza stampa pre derby:

(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Pioli sul Napoli

“La zona Champions è un obiettivo importante ma non va dato per scontato. Poi basta vedere le classifiche in Europa per notare che è il Napoli che sta facendo qualcosa di impressionante. Con le altre siamo lì e, comunque, c’è ancora la Champions“

Azzurri che infatti sono la squadra con il distacco più ampio dalla seconda nei top campionati europei. Il Napoli dista ben 13 punti dall’Inter seconda in classifica, minori le distanze in Premier League e Liga dove l’Arsenal e il Barcellona sono rispettivamente a +6 e +7 da City e Real Madrid.

Cinque punti di distanza anche tra il PSG ed il Marsiglia, i parigini sono a quota 51 punti mentre Sanchez e compagni sono fermi a 46. Infine in Bundesliga il Bayern è avanti di un solo punto sull’Union Berlino clamorosamente secondo.